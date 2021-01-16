Веб-камеры мира онлайн – смотреть в реальном времени

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  • Апатиты, Россия Перекресток улиц Ферсмана - Козлова . Веб-камеры города Апатиты
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Веб камера онлайн транслирует город Сочи, поселок Дагомыс, перекресток улиц Российской и Батумского шоссе (выезд в город Сочи). Отдых в Сочи стал классикой еще в советские времена. Но если наши бабушки и дедушки стояли в очереди на путевки, чтобы поехать в пансионаты и базы отдыха, то сейчас все гораздо проще.
Сочи, Россия
Выезд из поселка Дагомыс в город Сочи
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К Вашему вниманию веб камера онлайн города Сочи, поселок Мамайка, пост ГИБДД, подъем на перевал в сторону пос. Дагомыса. Сочи — самый крупный, развитый и популярный курорт России. Главное достоинство города — климат и море. Из-за них сюда ежегодно переезжают тысячи людей, а приезжают отдыхать — около 6 миллионов.
Сочи, Россия
Поселок Мамайка, пост ГИБДД
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Онлайн трансляция города Сочи, поселок Мамайка, развязка «Дублера курортного проспекта» и «обхода Сочи», пост ГИБДД. Сочи - город на юге России в Краснодарском крае, расположенный на побережье Чёрного моря.
Сочи, Россия
Поселок Мамайка, выезд на дублер Курортного проспекта
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Веб камера онлайн транслирует перекресток улиц Комсомольская и Заводская в Кондопоге. Ныне Кондопога – небольшой уютный городок со своим колоритом. Одной из его достопримечательностей является центральная пешеходная улица, названная Арбатом.
Кондопога, Россия
Перекресток улиц Комсомольская - Заводская
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Онлайн трансляция детской площадки на улице Советов в Кондопоге. Кондопога (карел. Kondupohju, фин. Kontupohja, вепс. Kondopog) — город в Российской Федерации, в Республике Карелия, административный центр Кондопожского городского поселения и Кондопожского района.
Кондопога, Россия
Детская площадка на улице Советов
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Веб камера онлайн транслирует открытую хоккейную площадку на Пролетарской улице в Кондопоге. Кондопога - небольшой город в Карелии, расположенный в на берегу Кондопожской губы Онежского озера, в 54 километрах от областного центра. Первые упоминания о населенном пункте на месте Кондопоги датированы 1495 годом.
Кондопога, Россия
Хоккейная площадка на улице Пролетарская
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Камера демонстрирует прямую трансляцию с Рязанского проспекта в Москве, который был основан во второй половине ХХ столетия. До этого времени на этой территории простирались непроходимые леса. Также здесь находился стратегически важный путь на Рязань. В XIV веке, по этой дороге везли белый камень для строительства Кремля.
Москва, Россия
Прямая трансляция Рязанский проспект веб камера онлайн
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Майдан Незалежности, имеющий за плечами большую историю, символизирует свободу нации. Душа сердце Киева. Митинги и праздники, концерты и выступления звезд, проводятся именно на Майдане. При помощи web камер можно наблюдать все мероприятия происходящие в Киеве.
Киев, Украина
Майдан Незалежности - центральная площадь Киева веб камера онлайн
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Вид с данной веб-камеры открывается на легендарную улицу Дюваль-стрит в Ки-Уэсте – чудесном курорте и самой южной точке США. Это улица занимает рекордную позицию во всем мире по своей протяженности. Она раскинулась от берега Атлантического океана к побережью Мексиканского залива. Это главная артерия города, названная в честь первого губернатора Флориды – Уильяма папы Дюваль.
Ки-Уэст, США
Дьювал-Стрит, Ки-Уэст веб-камера онлайн
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Таймс-сквер, одно из популярных площадей в Нью-Йорке. Находится на пересечение улиц Бродвей и седьмой авеню в центре Манхеттена. Такое имя, площадь получила от раннее располагавшегося главного офиса редакции Нью-Йорк Таймс. На площади ежегодно проводятся различные праздники.
Нью-Йорк, США
США Нью-Йорк Площадь Таймс-сквер веб камера онлайн
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Веб-камера прикреплена у Митяевского моста в Коломне. Переправа проходит через реку Москву, соединяя населенный пункт Парфентьево с городом. К слову, второе название моста «Парфентьевский». Камера позволяет в реальном времени наблюдать за автомобильным движением по переходу, а также любоваться речными пейзажами Подмосковья.
Коломна, Россия
Митяевский мост. Коломна веб камера онлайн
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Веб-камера установлена на главной в Екатеринбурге Площади 1905 года, возникшей еще со времен основания города, и получившей свое название в честь революционных событий, разворачивающихся на ней в начале ХХ века. Здесь была проведена первая большевистская демонстрация и организован политический митинг.
Екатеринбург, Россия
Площадь 1905 года , Екатеринбург веб камера онлайн
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Наши новости и анонсы камерсмотреть все 

16.01.2021 Китайцы собрали новый поезд, который работает в лютый мороз и без машиниста

В КНР выпустили новую модель скоростного поезда, который способен перемещаться при экстремально низких температурах. Управление составом производится полностью автоматически, без участия машиниста.

13.01.2021 В Бангкоке предложили провести целый год в VIP-отеле за 100 долларов в сутки

Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit разработал новую клубную систему для семей, включающих двое взрослых и двое детей, которая включает пользование VIP-сервисами и привилегиями за минимальную плату.

12.01.2021 Старинный город Углич: прошлое и настоящее

Углич прежде всего известен, как место, где погиб наследник русского престола и младший сын Ивана Грозного, после чего род Рюриковичей был прерван. Безусловно, это важная, но далеко не единственная страница в истории славного города. Помимо большого количества знаковых старинных достопримечательностей, здесь есть много современных развлечений.

10.01.2021 В США открылся онлайн-магазин, продающий утерянные вещи

В путешествиях далеко не единичны случаи, когда туристы забывают свой багаж в аэропортах, или он по ошибке направляется не туда, куда нужно, после чего хозяева, получив страховку, не прилагают усилий для розыска улетевших в неизвестном направлении вещей. Именно такие вещи стали продавать в интернет-магазине, находящемся в небольшом городке Скотсборо, США.

08.01.2021 Банные традиции в разных странах

Герои легендарного фильма собирались в бане перед Новым годом, но многие и после активных праздников спешат посетить баньку, чтобы отдохнуть и расслабиться. Кроме того, там можно пообщаться друг с другом и обсудить, как прошли застолья, у кого какая елка, и что подарил Дед Мороз.